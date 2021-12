Kreis Lörrach Weihnachten wird traurige Sache

Zu den regelmäßigen Gästen der Wärmestube zählt Udo Breuer. Er entspricht dem typischen Klischee des Tippelbruders, der freiwillig draußen lebt, und ist damit doch eher die Ausnahme. Nur die wenigsten Wohnunglosen leben wie Breuer freiwillig auf der Straße. „Ich halte es in geschlossenen Räumen nicht aus“, berichtet er. Seit 2015 ist er unterwegs und im September 2015 in Weil am Rhein „gestrandet“. Eigentlich war er mit Fahrrad, Anhänger und Zelt in Richtung Bodensee unterwegs und ist in Weil am Rhein hängengeblieben. Mittlerweile arbeitet er ehrenamtlich in der Wärmestube mit.

Als er mit dem Rad unterwegs war, seien die Leute neugierig gewesen und hätten ihn angesprochen. „Diese Kontakte sind seit Beginn der Corona-Pandemie weniger geworden“, berichtet er. Gleichzeitig seien die Menschen während der Pandemie hilfsbereiter geworden. „Es gibt Leute, die zu uns auf ,Platte’ kommen und Lebensmittel, Klamotten und Brennmaterial vorbeibringen“, ergänzt er. Diese Art der Hilfe sei eher mehr geworden.

Eine Beobachtung, die auch Oliver Killmann von der Wärmestube bestätigt: „Die Leute denken mehr an uns.“ Zu Beginn der Pandemie gab es auch Menschen, die selbst genähte Masken vorbeigebracht haben, sagt der Sozialarbeiter.

Während der Pandemie habe sich sein Bewegungsradius eingeschränkt, sagt Breuer und ergänzt: „Ich war nur noch in Friedlingen unterwegs zwischen Zelt, Wärmestube und Aldi.“

Einschränkungen gab es während des Lockdowns auch bei Projekten, wie dem Urban Gardening mit dem Friedlinger Quartiersmanagement, berichtet Killmann. „Erst im Sommer war es wieder halbwegs gut.“

„Weihnachten wird dieses Jahr wieder eine traurige Sache“, sagt der Sozialarbeiter mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Pandemie. Im vergangenen Jahr habe man die Weihnachtsfeier in der Wärmestube ausfallen lassen. Zwar gebe es ein gemeinsames Essen und Geschenke, aber nicht das drinnen Zusammensitzen und Singen, erklärt Killmann und ergänzt: „Vor Corona haben hier 40 Leute zusammen Weihnachten gefeiert.“

Wärmestube Friedlingen, Colmarer Straße 3, 79576 Weil am Rhein; Tel. 07621/ 741 29, E-Mail oliver.killmann@agj-freiburg.de

Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Die Weiler Wärmestube wird in dualer Trägerschaft zwischen dem AGJ-Fachverband und dem Verein „Hilfe für Wohnsitzlose“ betrieben.