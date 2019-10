Wir haben durchgehalten und wir sind stolz auf das Ergebnis“, sagen die angehenden Abiturienten des Kant-Gymnasium in Weil am Rhein, nach dem Herbsten der Spätburgunder Trauben für den „AbiWein 2020“. Rund 20 Schüler und einige Lehrer erschienen im Weinberg von Susi und Jürgen Engler, um die reifen Trauben zu ernten. Das ganze Jahr über hatten sich die Schüler bei den Arbeiten im Rebberg eingebracht und nun hieß es „es wird geherbstet“. Die Familie Engler, die das Rebstück zur Verfügung gestellt hatte, wies die fleißigen Helfer ein, dann ging es los. Das Wetter spielte allerdings nicht so ganz mit, was die Arbeit beschwerlich machte. Bei der Abgabe der geherbsteten Trauben im Winzerkeller in Haltingen, erläuterte Kellermeister Ingo Ehret den Einsatz der Reinzuchthefe. Zudem gab der Kellermeister einen groben Überblick auf die Weinbereitung. Die Maische, das sind die abgebeerten Trauben, gärt anschließend in zwei Edelstahlbottichen. Neben der Bildung von Alkohol geht so gleichzeitig der Farbstoff der Beeren in den Saft über. Nach der Gärung reift der Jungewin in zwei Barrique Fässer à 225 Litern. Im März wird der Wein rechtzeitig vor der Abifeier in Flaschen abgefüllt. Schon jetzt freuen sich die Schüler, auf den Spätburgunder Rotwein, der mit der eigenen Hände Arbeit zustande kam. (sc)