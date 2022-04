Kreis Lörrach Weitere Unterkünfte geplant

Acht zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte

Seit März konnte der Landkreis gemeinsam mit den Kommunen und Hilfsorganisationen bis jetzt acht zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte schaffen. Neben den bereits bestehenden und nahezu voll belegten regulären Gemeinschaftsunterkünften in Rheinfelden, Efringen-Kirchen, Kandern und Schopfheim mit insgesamt 536 Plätzen wurden so kurzfristig mehr als 400 weitere Plätze geschaffen: neben dem Boardinghouse von Roche in Grenzach-Wyhlen mit bis zu 50 Plätzen das ehemalige St. Marienheim in Bamlach mit bis zu 86 Plätzen sowie mehrere Appartements für bis zu 47 Personen in Bad Bellingen, die Ferienanlage Rührberg mit 42 Plätzen, das Alte Wasserwerk in Lörrach mit 20 Plätzen und die Notunterkunft in der Buchenbrandhalle in Schönau (106 Plätze). Diese ist nur zur vorrübergehenden Unterbringung gedacht. Ebenfalls bezugsfertig, aber noch nicht belegt sind das ehemalige Hotel Wiese in Fröhnd mit bis zu 40 Plätzen sowie eine Container-Anlage in Efringen-Kirchen (Huttingen) mit 35 Plätzen.