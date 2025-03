Kreis Lörrach: Weniger Drogendelikte, mehr Gewalt

Polizei zählt mehr Körperverletzungen

Derweil gab es eine Zunahme um 6,2 Prozent bei Körperverletzungen. Insgesamt wurden 1447 einfache vorsätzliche Körperverletzungen sowie 83 Mal Raub gezählt, 560 aktenkundige Bedrohungen und 474 Fälle schwerer Körperverletzung (plus 15,9 Prozent) listet die Statistik ebenfalls auf. „Das bereitet uns große Sorge“, so Semling. Es gebe viele Menschen, die nicht in der Lage seien, Konflikte mit Worten zu lösen. Diese Entwicklung bestätigten auch Politiker und Rettungskräfte.

Bei Straftaten im öffentlichen Raum hat das Polizeipräsidium auch einen Anstieg festgestellt: 1619 Diebstähle, 77 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im öffentlichen Raum und 1095 Rohheitsdelikte. So gab es im Landkreis Lörrach unter anderem 44 Prozent mehr Diebstähle aus Fahrzeugen (233 Fälle). Diese Diebstähle würden häufig von nichtdeutschen Männern begangen, führte Semling aus.

Behörde registriert weniger Wohnungseinbrüche

Positiv: Im vergangenen Jahr wurde 25 Prozent weniger oft eingebrochen als 2024. Die Zahlen hätten das Vor-Corona-Niveau nicht mehr erreicht. Sicherheitstechnische Beratungen, Kontrollen der Bundespolizei sowie Homeoffice hätten sich positiv ausgewirkt. „Die Täter weichen wohl aus“, sagte Bohnert.