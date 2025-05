Kreis Lörrach: Wenn aus Spiel und Spaß Sucht wird

Für die Präventionskraft Anna Lauer waren E-Zigaretten, kurz Vapes, im vergangenen Jahr ein großes Thema. Die Inhalationsgeräte kämen bunt daher und hätten verschiedene Geschmacksrichtungen. „Das lässt sie ungefährlich erscheinen“, warnt Lauer und berichtet von vielen Anrufen besorgter Eltern, obwohl die Vapes eigentlich erst ab 18 Jahren zugelassen sind. Inwieweit der Jugendschutz eingehalten wird, wurde mit Testkäufen im Landkreis überprüft. Dabei schnitt Grenzach-Wyhlen sehr gut ab.

Die vielen Beratungsgespräche finden in der Villa Schöpflin am Nachmittag statt. In jenen Fällen, in denen über zwei Monate hinweg mehr als sieben Termine notwendig sind, gilt dies als eine Maßnahme und taucht in der Einzelstatistik der Gespräche gar nicht mehr auf, wie Eichin erläuterte. Hinzu kommen die vielen bundesweiten Aktivitäten der Villa Schöpflin.

Workshops für Schulen

Der Vormittag dagegen bleibt den Schulklassen vorbehalten. Fast jeden Tag werde für die Schüler ein Präventionsworkshop angeboten. Dabei ist es den Verantwortlichen wichtig, aufzuklären und einen Rahmen zu bieten, in dem sich die Jugendlichen auch trauen, Fragen zu stellen. Hinzu kommen Schulungen für Multiplikatoren, Infoabende für Eltern sowie Besuche von Quartierstreffen.