Kreis Lörrach: Wenn das Auerhuhn gestört wird

Leben im Verborgenen

Mehr im Verborgenen und beinahe unsichtbar lebt hingegen das Weibchen, denn es duckt sich während der dreimonatigen Brütezeit in höheres Gras und ist auf einen Wechsel von dichten und lichten Waldbeständen angewiesen. So findet das Auerhuhn im Sommer seine Nahrung am Boden, wie auf den großen Heidelbeerflächen am Feldberg, aus denen Bäume immer wieder herausgeschnitten werden müssen. Im Spätsommer und Herbst fressen sich die Tiere Fettreserven an, auf die sie im Winter zurückgreifen müssen. Um möglichst wenig Energie zu verbrauchen, geht das Auerwild in eine Art Wintermodus: Es werden ruhige Waldlagen aufgesucht, die Bewegung auf das Mindeste reduziert, der Stoffwechsel und die Körpertemperatur herabgesetzt.

Merz: „In Schutzgebieten leise zu sein, nützt nichts.“

„Dann ist es wichtig fürs Auerhuhn, jede Störung zu vermeiden“, erklärt Alexandra Merz, Wildtierbeauftragte des Landkreises Lörrach, im Gespräch mit unserer Zeitung. Für den Schutz der Tiere sei es dann unabdingbar, dass Skitourengeher und Skifahrer sich nur auf den ausgewiesenen Routen bewegen. In Schutzgebieten leise zu sein, nütze nichts. Denn bei der Suche nach weiterer Deckung verliere das Auerhuhn zu viel Energie. „Stress bedeutet Hunger und dieser am Ende den Tod“, erklärt Merz.