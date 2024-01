Kreis Lörrach: Wenn das Geld für den Unterhalt fehlt

Durch die stetige Erhöhung der Auszahlungsbeträge im Unterhaltsvorschuss sind die Ausgaben kontinuierlich gestiegen. Gleichzeitig konnte die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile weiter gesteigert werden, sodass im Jahr 2022 erstmals über eine Million Euro aus dem Rückgriff eingenommen wurde.

Mit der Erhöhung der Beträge der Mindestunterhaltsverordnung steigen die Vorschuss-Beträge mit dem neuen Jahr, und zwar um 43 Euro in der ersten Altersstufe, um 49 Euro in der zweiten und um 57 Euro in der dritten Altersstufe. Gleichzeitig erhöhen sich die Selbstbehalte der Unterhaltspflichtigen. Für die Verwaltung werde es der Leiterin zufolge noch herausfordernder, den Rückgriff – beispielsweise durch Lohnpfändungen – zu realisieren.

Steigende Fallzahlen

Zudem werde es für die unterhaltspflichtigen Elternteile immer schwieriger, den Unterhalt in der festgelegten Höhe zu leisten, sodass in Zukunft mit einer Zunahme der Anträge und Fallzahlen zu rechnen sei, sagte Burmeister.