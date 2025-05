Kreis Lörrach: Wenn das Geld zum Leben nicht reicht

Sind die Auswirkungen dieser Krise schon angekommen in den Beratungsstellen? Wir haben bei der sozialen Schuldnerberatung des Diakonischen Werks im Landkreis Lörrach nachgefragt. Dort kümmert sich seit anderthalb Jahren Holger Kleinhans in Vollzeit um Menschen in finanziellen Nöten. Dafür gab er seine Tätigkeit als Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter auf, die er mehr als 20 Jahre lang ausübte.

Wirtschaftliche Flaute

Kleinhans findet es schwer abzuschätzen, inwieweit sich die wirtschaftliche Flaute bereits auf die Beratungsstelle auswirkt. „Vielleicht haben die akuten Fälle ein wenig zugenommen“, sagt er am Telefon. Gemeint sind damit Situationen, in denen es um eine kurzfristige Existenzsicherung geht, etwa bei einer drohenden Obdachlosigkeit, wenn der Strom abgestellt oder das Konto gepfändet werden soll. In solchen Fällen arbeitet die Schuldnerberatung auch mit Partnern zusammen, beispielsweise der AGJ-Wohnungslosenhilfe im Landkreis Lörrach.