Kreis Lörrach: Wenn das Wasser knapp wird

Pegel sinken drastisch

Der Erlass vom Mittwoch sei eine Reaktion auf die teils dramatisch gesunkenen Wasserstände in den Gewässern des Landkreises, besonders in kleineren Flüssen und Bächen. Der Niederschlag der vergangenen Monate habe jedenfalls nicht ausgereicht, erklärte Alice Schneider, Leiterin des Fachbereichs Umwelt im Lörracher Landratsamt. Im Rhein lagen die durchschnittlichen Abflussmengen am 4. August bei den Messstationen Rheinfelden und Basel noch leicht über dem Mittelwert, an diesem Donnerstag war der Wert schon unterschritten. Bei der Wiese in Zell, der Kleinen Wiese in Tegernau und der Kander bei Märkt lag und liegt die Abflussmenge deutlich unter dem Mittelwert, wie weiter zu erfahren war.

Unter dem Durchschnitt

Anhand des Wiesepegels bei Zell machte Schneider deutlich, dass seit dem Jahr 2000 viele der niedrigsten Tagesmittelwerte pro Jahr unter dem Durchschnittswert lagen. Es bestehe eine Tendenz zu immer niedrigeren Durchflüssen. „Das macht uns Sorgen.“