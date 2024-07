Kreis Lörrach: Wenn der Goldfisch zur Gefahr wird

Stillgewässer wie der Schlammweiher in Utzenfeld und der Letzbergweiher in Schönau sind weitere Beispiele für das Aussetzen von Tierarten, die in Naturgewässern nichts zu suchen haben. In den vergangenen Jahren sind dort immer wieder kostspielige Maßnahmen ergriffen worden, um den Bestand der ausgesetzten allesfressenden Fische einzudämmen, schreibt Pahl in seiner Mitteilung. Leider sei die Entnahme dieser eingesetzten Zierfische, die heimische Kröten und Frösche in verschiedenen Entwicklungsstadien, aber auch die Insektenlarven der Libellen fressen, nicht immer dauerhaft erfolgreich.

Seltenheit Stillgewässer

„Hier wird die Verantwortung für die Aquarien- und Zierteichtiere auf die Allgemeinheit abgewälzt, und leider sind die Amphibien dabei die großen Verlierer“, so Pahl weiter. Stillgewässer sind in unserem Landkreis Mangelware, und es handelt sich um sensible Biotope. „Die Störung dieser Gewässer kann ganze Populationen von Fröschen und Kröten auslöschen.“