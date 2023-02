Kreis Lörrach Wenn der „Lappen“ weg ist

Die drei großen Kreisstädte Lörrach, Weil am Rhein und Rheinfelden haben derweil ihre eigenen Verantwortlichkeiten. So gab es in Rheinfelden 146 Bußgeldverfahren mit Fahrverboten. Hauptgrund waren Geschwindigkeitsüberschreitungen (71 Mal). Es folgen Drogen (22), Alkohol (18), Unfälle (21), Rotlicht (7) Handynutzung am Steuer (6) und ein Fehlverhalten am Bahnübergang, wie die Pressestelle auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Weil am Rhein zählte 151 temporäre Fahrverbote, wobei die Dauer zwischen einem und drei Monaten je nach Tatbestand und Eintragungen im Fahreignungsregister liegt. Zu den Gründen konnten keine Angaben gemacht werden, weil diese in der Jahresstatistik nicht erfasst würden. In Lörrach kam es zu 428 Fahrverboten.

Fahrschein-Aktion

Es wurde aber auch freiwillig auf den Führerschein verzichtet: Laut Landratsamt haben 274 Bürger ihren „Lappen“ freiwillig abgegeben. Die Zahl sei bedeutend höher als gewöhnlich, bedingt durch die Aktion „Führerschein gegen Fahrschein“. In 2021 waren es 172, aber auch hier gab es ab November 2021 die Aktion. Im Jahr 2020 wurde in 64 Fällen der Führerschein freiwillig abgegeben.

Wie die Statistik zeigt, ist nicht angepasste Geschwindigkeit der häufigste Grund für ein Fahrverbot. Strecken, die zum Rasen einladen, werden laut Landratsamt je nach Möglichkeit stationär und semistationär überwacht.

Aufgrund der vorhandenen Geografie und der Flexibilität komme häufiger die mobile und semistationäre Überwachung zum Einsatz, informiert die Behörde.