Kreis Lörrach: Wenn der Zug mal wieder nicht kommt

Strecke nachts gesperrt

Wegen Baumaßnahmen der DB InfraGo an einem Bahnübergang in Zell ist es auf der Linie S6 zu Streckensperrungen auf dem Abschnitt Schopfheim-Zell gekommen, nachts ab 22 Uhr. Eine weitere Sperrung steht von Freitag, 29., bis Samstag, 30. November, bevor. Trotz der kurzfristigen Kommunikation seitens der DB InfraGo konnten Ersatzbusse organisiert werden, heißt es weiter. Für die Pendler ab Zell hat sich das ausgewirkt: pünktlich kommen zwar die meisten Busse aus dem Oberen Wiesental morgens, um am Bahnhof in Zell die Fahrgäste zur Weiterfahrt mit der Bahn abzusetzen, doch die S-Bahn lässt zur Weiterfahrt so manches Mal auf sich warten. So ist für die vielen Berufspendler unter den Busreisenden eine direkte Weiterfahrt nicht möglich. Stattdessen müssen sie immer öfter warten.

Bäckerei wird zum Treffpunkt

Die Bäckerei am Bahnhof ist in der kalten Jahreszeit ein beliebter Treffpunkt, bei einem heißen Getränk lässt sich die Wartezeit überbrücken. Doch nicht jeder hat Laune, dort morgens einzukehren, viele Fahrgäste stehen am Gleis. „Vor einem halben Jahr war das kein Thema. Aber jetzt reißt es langsam ein. Beinahe jeden Tag hat der Zug Verspätung“, beschwert sich eine ältere Frau, die zur Arbeit fährt. Sie fährt die Strecke seit Jahren und reagiert schnell, springt in den Bus nach Schopfheim. „Jetzt komme ich wenigstens weiter.“ Der Busfahrer begrüßt sie mit den Worten: „Fährt der Zug schon wieder nicht?“