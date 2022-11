Kreis Lörrach Wenn der Zusteller die Hand vor Augen nicht sieht

Das Problem ist nicht neu: Schon immer waren viele Austräger in den Dörfern im Dunkeln unterwegs. Doch nun haben sie vielerorts kaum noch eine Chance, ihre Arbeitszeiten auf die beleuchteten Stunden zu verlegen. Denn in der Kernzeit, zwischen 1 und 5 Uhr, herrscht in immer mehr Orten Finsternis.

„Man bewegt sich einfach unsicherer im Dunkeln, selbst wenn man die Gegend kennt“, berichtet Holger Schwickert. Da helfen auch die Stirnlampen, die nun unter den Austrägern verteilt werden, nur bedingt.

Diana Ehrath-Schwickert macht sich besonders Sorgen um die Radfahrerinnen unter den Austrägern und befürchtet, bald keine Frauen mehr für die Aufgabe gewinnen zu können.

Besonders in den Dörfern wird immer öfter auf eine nächtliche Beleuchtung verzichtet: So bleibt es in allen Kanderner Ortsteilen nun von 23.30 bis 5 Uhr dunkel. In Hasel ist es von 1 bis 5 Uhr zappenduster, Müllheim schaltet das Licht werktags von 24 bis 5 Uhr ab, am Wochenende von 2 bis 5 Uhr. Der Gemeinderat in Binzen hat sich mit einer Abschaltezeit von 23 bis 6 Uhr für einen noch längeren Zeitraum entschieden.

Die Straßenbeleuchtung in Schopfheim wird dagegen 50 Prozent gedimmt – mit Ausnahme von Stellen, an denen eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht dagegen spricht. Auch Steinen will das Licht dimmen – auf bis zu 20 Prozent, wo immer dies gefahrlos möglich ist.

Sensoren steuern

Die Straßenbeleuchtung in Lörrach ist sensorgesteuert. Im Zuge der Energiesparmaßnahmen wurde die Sensitivität der Sensoren neu eingestellt, woraus im Durchschnitt eine spätere Ein- und frühere Ausschaltung von 15 bis 30 Minuten resultiert.

In Grenzach-Wyhlen entschied sich der Gemeinderat nach langer Diskussion für eine weiterhin helle Nacht. Letztlich gaben das höhere Sicherheitsgefühl der Bürger, aber auch mögliche Regressansprüche den Ausschlag für diese Entscheidung.

„Licht hat grundsätzlich einen präventiven Charakter und kann dazu beitragen, Straftaten zu verhindern beziehungsweise deren Aufklärung zu erleichtern“, erklärt die Polizei Baden-Württemberg auf Nachfrage zu diesem Thema. Eine Abschaltung der Beleuchtung befürwortet die Polizei dann, wenn dies unter Sicherheitsaspekten vertretbar erscheint. Die Kriminalitätsentwicklung als auch das Sicherheitsgefühl der Menschen werde dabei berücksichtigt, heißt es. Zu deutlich mehr Einbrüchen ist es in der Region der Polizei zufolge bisher nicht gekommen.