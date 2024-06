Kreis Lörrach: Wenn die Pflege im Alter zu teuer wird

Ambulante Pflege

In der ambulanten Pflege sei die Entwicklung ambivalent: Aufgrund von Angebotslücken würden Pflegebedarfe zunehmend weniger gedeckt. Zudem seien Informationsdefizite über entlastende Angebote und Finanzierungsmöglichkeiten zu beobachten. Gleichzeitig seien freie Plätze etwa in Tagespflegeeinrichtungen und in Pflegewohngemeinschaften sowie teilweise auch Kapazitäten bei Pflegediensten vorhanden.

Landrätin Marion Dammann ging in diesem Zusammenhang auf die Wechselwirkung zwischen niedrigen Renten und hohen Lebenshaltungskosten ein. In Bezug auf das fehlende Personal sagte sie: „Wir müssen wegkommen von der Pedanterie, jedes Detail regeln zu wollen, auch wenn dies teilweise zu Unschärfen und Ungerechtigkeiten führen wird.“

Der Landkreis habe laut Sachgebietsleiterin Zimmermann verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, um hier regulierend einzugreifen.