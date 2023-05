Kreis Lörrach Wenn es mit der Sprache noch hapert

Margarete Kurfeß (Grüne) wiederum betonte die Bedeutung der Sprachförderung, bedauerte den Personalmangel und sprach sich bevorzugt für eine inklusive Beschulung aus, die von den Eltern eher akzeptiert werde.

Mit Inklusion würden die besseren Ergebnisse erzielt, wie sich in anderen Ländern zeige, erklärte auch Marion Caspers-Merk (SPD). „Diesen Weg jetzt wieder umzudrehen, finde ich sehr problematisch.“ Auch Caspers-Merk sah ein Personalproblem: „Über Jahre hinweg sind zu wenig Sonderpädagogen ausgebildet worden.“

Landrätin Marion Dammann wies auf die sehr guten Erfolge der Sprachheilschule des Landkreises hin. Eltern würden sich deshalb verstärkt auch wieder für diesen Weg entscheiden. Dammann verdeutlichte, dass die Diskussion nun geführt werden müsse, weil die Schule in absehbarer Zeit neue Räume braucht.

Der Bedarf wächst

Erstmals mussten im vergangenen Jahr an der Sprachheilschule drei erste Klassen gebildet werden. Sie ist als Durchgangsschule konzipiert mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Grundschulzeit an allgemeinbildende Schulen zu bringen. So erklärt sich, dass die Eingangsklassen stärker sind als die Abschlussklassen. Auch für das neue Schuljahr 2023/24 wird wieder mit einer ähnlich großen Anzahl an Erstklässlern gerechnet, wie zu erfahren war.

Die Schülerzahlen an den SBBZ Sprache in Baden-Württemberg sind seit 2010 um rund sechs Prozent zurückgegangen. Im Landkreis Lörrach war in diesem Zeitraum ein deutlich stärkerer Rückgang zu verzeichnen, was insbesondere auf die Zunahme der inklusiven Beschulung zurückzuführen ist. In beiden Bereichen wird mit einem Anstieg gerechnet.