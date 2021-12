Kreis Lörrach Wenn es schon am Nötigsten fehlt

Von Adrian Steineck

Kreis Lörrach. Jochen Ehmer, Geschäftsführer von SolidarMed, nannte beim Pressegespräch am Mittwoch eine Vergleichszahl: Während es allein in Deutschland 25 000 Betten für Intensivpatienten gibt, stehen in Afrika als dem zweitgrößten Erdteil nach Asien für 40 von 55 Ländern laut der Weltgesundheitsorganisation WHO 2000 Beatmungsgeräte und 5000 Intensivbetten zur Verfügung. Ähnlich ist es beim medizinischen Personal: Laut WHO gelten 25 Fachkräfte für 10 000 Personen als Minimum, in Deutschland gibt es deren 150 – in Afrika aber sind vielerorts lediglich fünf bis zehn medizinische Fachleute pro 10 000 Einwohner verfügbar.