Kreis Lörrach: Wenn Innovation Grenzen erfährt

Der Fachbereich BWL-Gesundheitsmanagement lud erstmals seit Beginn der Reihe im Jahr 2012 außerhalb der DHBW in den Roche Campus Grenzach ein. Roche-Vorstand Daniel Steiners begrüßte nicht nur die Gäste, er gab auch einen Einblick in die Herausforderung der Pharma-Branche. Kostensteigerungen im Gesundheitswesen würden gerne „Big Pharma“ zugeschrieben, „Dabei sind wir nur für zwölf Prozent der Kosten der gesetzlichen Krankenkassen verantwortlich.“

Therapie heißt nicht Heilung

Was aber zu wenig Bedeutung habe: Die immense Wertschöpfung der Branche mit rund einer Million Arbeitsplätzen. Trotz des großen Fortschritts in den vergangenen Jahrzehnten seien erst 40 bis 60 Prozent der rund 10 000 bislang bekannten Erkrankungen überhaupt therapierbar. „Therapie heißt aber nicht Heilung“, betonte der Betriebswirt. Jährlich investiere Roche rund 14 Millionen Franken in die Forschung und drei Millionen Franken in Digitales. Ein großes Problem für die Forschung sei indes das deutsche Datenschutzrecht, welches Innovationen erschwere. Ähnlich sah es auch sein Vorredner Djordje Nikolic, Geschäftsführer der Consus Health GmbH, welche auch das Kreisklinikum Lörrach berät. „Die Entwicklung in der Medizin wird immer mehr patientenzentriert angelegt“, erläuterte er. Dabei sei das Faxgerät noch immer einer der digitalen Höhepunkte in der Kliniklandschaft. Datenschutz würde über die Gesundheit der Menschen gestellt. Ziel sollte es sein, vorhandene Ressourcen besser zu nutzen und das Fachpersonal zu entlasten. „Es ist nicht zielführend, wenn die Pflegefachkraft das Essen verteilt“, nannte er als Beispiel angesichts der Probleme der Versorgungssicherheit. Innovationen seien notwendig, pharmakologisch, medizintechnisch, wie auch in Prozessen und der Digitalisierung. Positive Beispiele seien Datenbanken in der Krebsmedizin, die Diagnose und Therapie empfehlen, oder auch Geräte zur Echtzeitüberwachung des Glukosespiegels von Diabetikern. Der Züricher Professor Peter Zweifel fragte, was uns das Gesundheitswesen überhaupt wert sei. „Die Kosten sind Geld. Aber den Nutzen? Wie stellen wir den dar?“ Am Beispiel von Diabetes-Medikamenten führte er Rechenbeispiele auf. „Häufig ist die Zahlungsbereitschaft der Menschen sogar höher als die Kosten.“