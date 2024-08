Kreis Lörrach: Wenn jede Minute zählt

Ehrenamtliche werden bei Großereignissen hinzugerufen

Dazu muss jeder HvO mit einem Smartphone ausgestattet sein. Bei Alarm, und laut Götz nur dann, werde dieses geortet und das System erkennt, wo sich die freiwilligen Helfer zu diesem Zeitpunkt aufhalten. Gibt es zum Beispiel einen größeren Unfall in Binzen und ein HvO aus Todtnau weilt zu diesem Zeitpunkt in Weil am Rhein, so bekommt er per App eine Anfrage. Diese könne auch mit Nein beantwortet werden, wenn die Einsatzfähigkeit nicht gegeben ist, „weil jemand bei einer Feier zwei Bierchen getrunken hat“, erklärt Götz. Dann suche das System den nächsten HvO, der nah am Geschehen ist. Dieser sollte in fünf bis zehn Minuten den Einsatzort erreichen können, weitere Anfahrten seien nicht sinnvoll. In der Freizeit verzichten müsse aber niemand, der diesen Dienst ehrenamtlich ausübe. Auch insgesamt spielten die ehrenamtlichen Helfer der DRK-Ortsvereine eine wichtige Rolle, denn sie würden bei Großereignissen mit mehreren Verletzten zum regulären Rettungsdienst, besetzt mit Notfall- und Rettungssanitäter, hinzugerufen. So zum Beispiel beim Glatteis-Vorfall im Dezember 2022 in Lörrach. Mehrere Menschen waren wegen Eisregens in der Lörracher Innenstadt gestürzt, im Burghof war ein zusätzlicher Behandlungsplatz eingerichtet worden.