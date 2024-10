Kreis Lörrach: Wenn Kultur die Grenzen überschreitet

Spürbare Inklusion

Katrin Schröder-Meiburg, die für die Öffentlichkeitsarbeit und den Bereich der offenen Hilfen in der Lebenshilfe zuständig ist, zeigte sich „total erleichtert“. Sie sei voller Freude, dass bereits der erste Abend des „Trio“ so erfolgreich gestartet sei: hier sei die Inklusion spürbar. Auch Gerlinde Knöbel, die Vorsitzende des Verein Lebenshilfe Lörrach, war begeistert. Es sei „unheimlich toll“, dass Menschen mit Behinderung teilnehmen und auftreten würden. Es mache allen einen Riesenspaß, was zum Beispiel beim Maskentheater unübersehbar sei. Das Netzwerk sei durch die gemeinsame Arbeit und Ideologie zu einer Familie geworden, die stetig wachse, stellte Caroline Buffet fest, die den Abend in französischer Sprache moderierte. Ein „bemerkenswertes, zukunftsweisendes Projekt“ nannte Oberbürgermeister Jörg Lutz die Veranstaltung. Er sei „mega stolz“ auf Lörrach, die Lebenshilfe und deren Partner, die diese grenzüberschreitende, inklusive Kulturwoche geschaffen hätten. Denn es gibt für die Dauer des Festivals bis zum 19. Oktober auch Veranstaltungen in Basel und dem Elsass.