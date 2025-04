Kreis Lörrach: Wenn Patienten zuschlagen

Gewalt an Mitarbeitern

Die Verrohung der Gesellschaft bis hinein in den medizinischen Bereich belegt die Studie „Gewalt an Mitarbeitern in der Notaufnahme“, die die Unternehmensberatung openConsulting durchgeführt hat. Dazu wertete openConsulting die Angaben von rund 100 Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bestimmten Themenbereichen aus.

Die Ergebnisse: 73 Prozent aller Befragten beklagen Übergriffe. Sie reichen von Randale in der Notaufnahme über Handgemenge bis zu Schlägen und Tritten. Bei vielen Übergriffen spielt Drogen- oder Alkoholmissbrauch eine große Rolle. Darüber hinaus zeigen Familienangehörige bei über 40 Prozent der Vorfälle eine deutliche Gewaltbereitschaft. Unzufriedene Patienten bilden ein Drittel der Täter. 43 Prozent der Kliniken gaben an, dass bei ihnen in den letzten zwei bis drei Jahren die Übergriffe zugenommen haben. Helfen muss sich das Klinikpersonal meist selbst. In vielen Fällen mussten Ärzte oder Pflegepersonal herbeigerufen werden. Ein Viertel der Befragten gab an, auch schon einmal die Hilfe eines externen Sicherheitsdienstes oder zufällig anwesender Personen in Anspruch genommen zu haben.