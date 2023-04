Kreis Lörrach Wenn Pflegebedarf zur Armutsfalle wird

Seit der Pflegereform, die vor allem zu Entlastungen bei den Heimkosten geführt hat, sind die finanziellen Aufwendungen für die ambulant betreuten Wohngemeinschaften aber durchweg höher als die Kosten bei einer stationären Unterbringung. Das liege an den Kosten für die vorgeschriebenen 24-Stunden-Präsenzkräfte, die das Landesrecht vorschreibt, aber nicht mit dem Sozialgesetz abgestimmt sind. Viele Pflegebedürftige gingen in eine ambulant betreute Wohngemeinschaft, weil sie noch selbstständig sind, erklärte Werner. Obwohl sie keine 24-Stunden-Hilfe benötigen, die ohnehin keine Pflegeleistungen erbringen kann, muss die Hilfe bezahlt werden, so Werner. „Der Landkreis ist bemüht, den WG-Bewohnern bei Bedürftigkeit bei der Finanzierung der Kosten entgegenzukommen.“

Stark beansprucht

Damit Hilfe gewährt werden kann, prüft die Behörde die finanziellen Verhältnisse, führte Zimmermann aus, die von einer Überbeanspruchung der Mitarbeiter aufgrund längerer Vakanzen, hoher Antragszahlen und steigender Fallkomplexität berichtete. Daher seien Rückstände unter anderem in der Antragsbearbeitung und Rechnungsprüfungen aufgelaufen. Das Thema der Vermögensübertragung habe zugenommen, wie weiter zu erfahren war. So würde genau geschaut, ob von Antragstellern in den vergangenen zehn Jahren Vermögen vererbt oder verschenkt wurde.

Ausblick

Der Ausblick für die Jahre 2023/24 sieht düster aus: Zimmermann sprach von einem unzureichenden ambulanten Versorgungsangebot, was wiederum zu steigenden Heimaufnahmen führen werde. Dabei nehme der Heimplatzmangel zu. Ambulante Wohnformen könnten für eine Entlastung sorgen, jedoch ist die sozialhilferechtliche Finanzierung unzureichend geklärt. Und: Die Verwaltung rechnet mit einer Zunahme älterer Menschen mit geringem Pflegebedarf, die hauswirtschaftliche und psychosoziale Hilfe benötigen werden.

Meinungen

Jörg-Tonio Paßlick (FW) erklärte, dass ambulante Pflege-WGs ein Scharnier zwischen stationärer und ambulanter Pflege darstellten, weshalb die finanziellen Voraussetzungen endlich geschaffen werden müssten. „Eine stationäre Unterbringung darf nicht günstiger sein.“

Ein großes Problem sei der Mangel an Menschen, die in der Hauswirtschaft unterstützen können; oftmals bleibe dann nur der Weg in die stationäre Pflege, erklärte Gabriele Weber (SPD). Neben dem Bau von Pflegeheimen müsse auch über alternative Formen nachgedacht werden. Dass der Bericht erschreckend sei, merkte Annette Grether (Grüne) an: „Man kann nur hoffen, dass später jemand da ist, wenn man Pflege benötigt.“

Landrätin Marion Dammann wies auf fehlende Pflegefachkräfte hin: Zuwanderung alleine könne den Mangel nicht kompensieren, verwies sie auf die Aktivitäten des Kreises, für das Berufsbild zu werben und Maßnahmen aufzugleisen.