Kreis Lörrach: Wenn schützen nicht immer leicht ist

Aufgebaut aufs Ehrenamt

Ebenfalls aufs Ehrenamt baut das Projekt „Region der Lebensretter“, das auch im Landkreis aktiv ist und bei Herz-Kreislauf-Stillstand eingesetzt wird. Im Gegensatz zu Feuerwehrmitgliedern steht den Rot-Kreuz-Helfern keine pauschale Lohnfortzahlung im Einsatzfall zu. Dies ist nur dann der Fall, wenn eine „außergewöhnliche Einsatzlage“ durch den Landkreis als Untere Katastrophenschutzbehörde ausgerufen wird. Seit der Einführung im Jahr 2020 wurde die Maßnahme sechsmal im Landkreis aktiviert, zuletzt wegen der starken Schneefälle im November. Damit können die ehrenamtlichen Helfer von DRK, DLRG und Bergwacht ihren Lohnausfall über den Landkreis erstattet bekommen. Ebenfalls vom Landkreis berufen sind zwölf leitende Notärzte, die bei Großschadens- und Sonderlagen alarmiert werden.

Feuerwehr für akute Gefahrenabwehr zuständig

Was sowohl für die Feuerwehr, den Rettungsdienst als auch ihre ehrenamtlichen Kameraden zutrifft: Häufig weiß die Bevölkerung zu wenig über deren Aufgaben und Strukturen. So ist die Feuerwehr nur für die akute Gefahrenabwehr zuständig. Hat sich jemand aus seiner Wohnung ausgeschlossen, sollte er den Schlüsseldienst verständigen, sofern keine Brandgefahr durch Essen auf dem eingeschalteten Herd besteht. Der Rettungsdienst hat die nächste geeignete Klinik anzufahren, Sonderwünsche wie Transporte in die Schweiz sind nur in Ausnahmefällen möglich, wenn das nächstgelegene Krankenhaus keine Patienten aufnimmt.

Viele Stunden Freizeit werden geopfert

Dass die Rettungskräfte auch für die Aus- und Weiterbildung viele Stunden ihrer Freizeit opfern, ist wohl auch niemandem klar, der aus einer Notlage gerettet werden muss: Neben ihrer Fachausbildung als Wasser- oder Bergretter haben die DLRG- und Bergwacht-Einsatzkräfte zudem eine erweiterte medizinische Qualifikation. „Dies sollte auch von der Bevölkerung wieder wertgeschätzt werden“, hat ein Bürger in den Kommentaren des Orts-Checks geschrieben.