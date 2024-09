Kreis Lörrach: Wenn Stechmücken zur Plage werden

Zur Trinkwasserproduktion keine stehenden Gewässer

Jasmin Gianferrari, Pressesprecherin der Industriellen Werke Basel (IWB), schreibt auf Anfrage, dass die Wässerstellen der Trinkwasserproduktion nicht im Zusammenhang mit Mückenpopulationen stünden. Sowohl Stech- als auch Tigermücken legten ihre Eier in stehenden Gewässern ab: „Die Wässerstellen der Trinkwasserproduktion in den Langen Erlen sind keine stehenden Gewässer.“ Trotzdem haben es die angrenzenden Bewohner von Stetten von Juli bis Ende September mit einer Mückenplage zu tun. Und dabei könnte es so schön sein auf dem Grundstück der Familie Peetz im Erlenweg, mit guter Lage fernab vom Verkehrslärm. Der großzügige Garten grenzt an einen Spazierweg, der direkt in ein Wäldchen der Langen Erlen führt. Wenn Sabine Peetz die Gartentür hinter sich schließt, steht sie in der Schweiz.