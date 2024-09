Kreis Lörrach: Wenn Wildtiere den Alltag prägen

Faszination Wildtier

Alexandra Merz hatte sich auf die Stelle im Landkreis beworben, „weil die die Vielseitigkeit und die Sinnhaftigkeit der Stelle sofort angesprochen hat“. Ursprünglich stammt sie aus dem Ruhrgebiet und hat in Mainz ein Bachelor-Studium in Biologie absolviert. Nach dem Abschluss ihres Masterstudiums „Wildtierökologie und -management“ in Wien war Alexandra Merz auf Jobsuche. Eigentlich wollte sie wieder ins Ruhrgebiet oder nach Mainz zurück, wie sie im Pressegespräch erklärt. Doch dann hat sie sich auf eine Stelle bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg beworben, „weil sie das Zusammenleben von Wildtier und Mensch faszinierend findet“.

Wildtiere bergen Konfliktpotenzial

So zog sie berufsbedingt nach Freiburg und lernte die südbadische Gegend kennen und schätzen. Nach zwei Jahren Tätigkeit bei der FVA zog es sie auf die Stellenausschreibung des Lörracher Landratsamts hin noch weiter in den Süden und ins Dreiländereck. Mit vier Wildtieren hat sie es nun im Landkreis zu tun: mit Biber, Wolf, Auerhuhn und Wildkatze. Und fast alle bergen Konfliktpotenzial im Zusammenleben mit dem Mensch. Der Biber ist bei Naturschützern zwar hoch angesehen, weil er ganze Auenlandschaften erschafft, doch in dicht besiedelten Gebieten dringt das streng geschützte Tier in Bereiche ein, die der Mensch nutzt und verursacht auch Schäden. So haben die Nager 2021 Abwasserleitungen in Feldberg und Lenzkirch gefährdet.