Kreis Lörrach Wenn Zocken zur Sucht wird

In Sachen Medienkonsum gehe der Trend nahtlos weiter – für Ott ein Schwerpunkt. So zählte die Villa Schöpflin 90 Familien in der Beratungsarbeit. „Der Bedarf ist deutlich gestiegen. Die Kinder zocken zuviel“, verwies er auf pandemiebedingt weggefallene Strukturen von Kindern und Jugendlichen und einen höheren Stellenwert digitaler Medien. „So fragen sich Eltern immer öfter, wieviel Mediennutzung noch vertretbar ist“, sagte Ott. Und: „Die Klientel wird immer jünger. Mediennutzung ist ein Streitpunkt in nahezu allen Familien“, lautete seine These. Erfreulich: „Mehr Eltern suchen mit ihren Kindern unsere Beratung auf“, so Ott.

Zweitstärkste Thematik ist Cannabis, erklärte Lena Wehrle, die von einer Tendenz, Risiken zu unterschätzen, sprach. 36 Jugendliche seien begleitet und motiviert worden, selbst gesteckte Ziele zu erreichen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 252 Beratungstermine durchgeführt. Das Durchschnittsalter der Konsumenten betrug 15 Jahre. Mit Blick auf eine mögliche Legalisierung von Cannabis erklärt die Villa Schöpflin, dass der Erwerb vor dem vollendeten 21. Lebensjahr untersagt werden sollte.

Entkriminalisierung

Man begrüße zwar die Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten, aber um einer Suchtentwicklung frühzeitig entgegenzuwirken, empfiehlt das Zentrum für Suchtprävention, konsumierende Jugendliche unmittelbar an Beratungsstellen weiterzuleiten, wie aus einer im März veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht.

Elternabende führte die Villa Schöpflin 2021 ausschließlich digital durch. Wie im Vorjahr zieht das Team ein durchaus positives Fazit. „Wir haben 2350 Erziehungsberechtigte erreicht. Das wäre uns mit Präsenzveranstaltungen nicht gelungen“, erklärte Ott.

Was Beratung und Begleitung angehe, sei das Team der Villa Schöpflin an der Belastungsgrenze, ergänzte Eichin. Daher spiele die Ausbildung und Qualifizierung von Moderatoren wie Schulsozialarbeiter eine wichtige Rolle. Die Nachfrage nach Schulklassenworkshops sei seit Jahren groß. „Unsere Kapazitäten sind aber begrenzt“, sagte Präventionsfachkraft Anna Lauer. Trotz erschwerter Bedingungen konnten im vergangenen Jahr 21 Moderatoren ausgebildet und der Kontakt zur Zielgruppe aufrechterhalten werden.

Damit die Hemmschwelle weiter fällt, das Zentrum für Prävention aufzusuchen, wurde ein Infofilm erstellt, der gestern vorgestellt wurde. Dieser kann im Internet unter www.villa-schoepflin.de abgerufen werden.