Kreis Lörrach Wer Blut gibt, rettet Leben

Mangel an „Nachschub“ herrscht aktuell in ganz Baden-Württemberg. Deshalb appelliert das DRK an die 18- bis 73-jährigen gesunden Menschen, Blut zu spenden. Die nächste Möglichkeit besteht am Dienstag, 15. März, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Schlossberghalle in Haagen.Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reserviert werden. Alle verfügbaren Zeiten finden sich online unter: „terminreservierung.blutspende.de“. Zum Blutspendelokal erhalten ausschließlich Menschen Zutritt, die geimpft, genesen oder getestet sind.