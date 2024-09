Kreis Lörrach: Werdende Eltern fragen, Ärzte antworten

Werdende Eltern und junge Familien beschäftigen vor der Geburt ihres Kindes eine Vielzahl an Fragen. Immer am letzten Dienstag im Monat von 19 bis 20.30 Uhr wird deshalb im großen Saal des St.-Elisabethen-Krankenhauses in Lörrach ein Informationsabend angeboten. Es besteht die Möglichkeit, die Geburtshilfe der Kliniken des Landkreises Lörrach kennenzulernen und Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zu erhalten. Nächster Termin ist Dienstag, 24. September. Die Teilnahme am Infoabend ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.