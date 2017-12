Kreis Lörrach Werner Schultheiß gewinnt Gutschein vom „Rebstock“ in Haltingen

Werner Schultheiß aus Lörrach kann sich über einen Gutschein über 300 Euro vom Landgasthof und Hotel „Rebstock“ in Haltingen freuen. Bei der sechsten von insgesamt sieben Zwischenziehungen zog Wirtin Erika Graf am gestrigen Mittwoch unter allen uns bisher vorliegenden Einzahlungsbelegen den Gewinner. Noch zwei mal winkt den Spendern das Glück, bei der letzten noch ausstehenden Zwischenziehung am kommenden Mittwoch sowie bei der Hauptziehung der Riesentombal am 19. Dezember. Bei allen Ziehungen werden jeweils sämtliche bis dahin vorliegenden Spendenbelege – auch wiederholt – in der Glückstrommel liegen. Man kann also mit einem Spendenbeleg an mehreren Ziehungen teilnehmen, weil alle bis dahin gezogenen Belege wieder für die folgende Ziehung in die Lostrommel zurückwandern.

Die letzte Zwischenziehung findet am kommenden Mittwoch, 13. Dezember, statt. Zu gewinnen gibt es ein Schlemmer-Wochenende in Hotel-Restaurant „Mühle“ in Binzen im Wert von 450 Euro. Foto: Alexander Anlicker