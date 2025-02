Kreis Lörrach: Wertstoffe bequem anliefern

Zum Hintergrund: Der bisherige Recyclinghof in Weil am Rhein-Märkt auf dem Gelände der Firma Remondis ist zu klein geworden und für die Annahme gefährlicher Abfälle nicht mehr uneingeschränkt geeignet. Hinzu kommen am bisherigen Standort häufig lange Rückstaus bei der Annahme. Darüber hinaus plant die Firma Remondis, dort alternativ einen Umschlagplatz für die Bioabfälle einzurichten.

Das Vorhaben fügt sich ein in einem Gesamtplan für die zehn Recyclinghöfe im Landkreis Lörrach, der vom Kreistag vor rund einem Jahr beschlossen wurde. So sollen die Höfe in Lörrach, Schopfheim, Schönau, Weil am Rhein und Kandern zu Recyclingzentren mit einem zukunftsweisenden Ausbau- und Betriebskonzept weiterentwickelt werden. Am Standort Rheinfelden-Herten wurde dieses Vorhaben bereits umgesetzt. Die Standorte in Rümmingen, Steinen, Zell im Wiesental und Rheinfelden-Stadt dagegen werden als kleinere Recyclinghöfe weiterbetrieben.