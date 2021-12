Kreis Lörrach Wichtiger Schutz vor Influenza

Demnach waren in den Kalenderwochen 40 bis 47 dieses Jahres im Schnitt 722 Barmer-Versicherte wegen Influenza krankgeschrieben. In denselben Kalenderwochen des Vorjahres waren es durchschnittlich 748 Versicherte und im Jahr 2019, also vor Corona, im Schnitt 1383 Personen.

Laut der Analyse ist die Zahl der Grippekranken zuletzt zwar etwas gestiegen, jedoch liegt sie immer noch deutlich unter den Vergleichswerten aus dem Jahr vor der Pandemie. „Die Grippe spielt in diesem Winter bisher eine geringe Rolle. Es spricht einiges dafür, dass das auch so bleibt. Denn die Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz vor Corona senken offensichtlich auch das Influenzarisiko“, sagt Falk Nitsche, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Lörrach.