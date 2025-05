Kreis Lörrach: Wie Bus und Bahn ans Zentralklinikum kommen

Mit der geplanten Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Campus Zentralklinikum in Lörrach im Laufe des Jahres 2026 entsteht rund um das Gelände ein wichtiger neuer Verkehrsknotenpunkt. Eine gute Erreichbarkeit sei dabei essenziell, für Patienten, Mitarbeiter, Angehörige und Besucher, wie das Landratsamt schreibt. Um den zentralen Gesundheitsstandort effizient, leistungsfähig und nachhaltig zu erschließen, werden derzeit mehrere verkehrliche Infrastrukturprojekte geplant: Eine neue S-Bahn-Haltestelle soll mit dem Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn entstehen, für den motorisierten Individualverkehr wird die Anschlussstelle B317/L138 geplant, und attraktive Radwege sollen den Campus an das Radverkehrsnetz anbinden. Um bereits bei Inbetriebnahme des Klinik-Campus die Erreichbarkeit zu gewährleisten, insbesondere mit nachhaltigen Verkehrsmitteln, bindet die Stadt Lörrach das Gelände über den Busverkehr an. All diese Projekte liegen in der Verantwortung verschiedener Träger, sind aber inhaltlich eng miteinander verknüpft.

Bei der öffentlichen Infoveranstaltung werden die einzelnen Vorhaben vorgestellt, der aktuelle Sachstand erläutert und Fragen beantwortet. Die ZRL-Veranstaltung wird unterstützt und begleitet vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, dem Regierungspräsidium Freiburg sowie den Städten und Gemeinden im Ausbaugebiet der Garten- und Wiesentalbahn.