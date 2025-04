Kreis Lörrach: Wie das Liniennetz in Zukunft aussieht

„Wie wollen Sie die Berufspendler zum Umsteigen vom Auto in den Bus überzeugen?“, wollte ein Bürger wissen. „Das ist die extreme Herausforderung“, gestand Hoehler. „Durch enge Taktung und Zuverlässigkeit.“ Bürger sprachen die Verstopfungen im morgendlichen Berufsverkehr sowie konkret in Haltingen eine ungünstige Ampelschaltung und regelmäßige Behinderungen durch Autotransporter an. Der Erste Landesbeamte schien die Verkehrsknotenpunkte zu kennen.

Abschließend betonte Marion Dammann noch einmal, dass in Zeiten knapper Kassen, in denen einige Kreise beim Öffentlichen Personennahverkehr sparen, der Landkreis Lörrach in bessere Angebote investiert, und erhielt zum Abschluss nochmals Applaus.