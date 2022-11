Kreis Lörrach Wie das Paket durch den Zoll kommt

Was viele Online-Shopper dabei aber nicht bedenken: Wird das bestellte Paket aus einem Nicht-EU-Land verschickt, ist der Zoll mit im Spiel, und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Auch gelten im Postverkehr andere Regelungen, als im privaten Reiseverkehr, wenn also die im Ausland gekauften Waren persönlich im Auto, mit dem Flugzeug, per Schiff oder sogar zu Fuß nach Deutschland eingeführt werden.

Denn werden zum Beispiel Sneaker oder das neueste Smartphone bei einem Onlinehändler in einem Drittland bestellt, fallen möglicherweise bei der Einfuhr Zölle und Einfuhrumsatzsteuer an. Bei manchen Waren wie zum Beispiel Tabak, Kaffee und Alkohol müssen zusätzlich Verbrauchsteuern bezahlt werden. Für Postsendungen aus einem Drittland gelten folgende Bestimmungen: Warenwert bis 150 Euro: Es wird die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe des Mehrwertsteuersatzes (19 oder sieben Prozent) und gegebenenfalls Verbrauchsteuern erhoben. Bis zu diesem Wert bleiben Waren zollfrei.