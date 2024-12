Kreis Lörrach: Wie Demenz das Leben verändert

Entlastung für Angehörige

Die Herausforderungen für Angehörige von Menschen mit Demenz sind vielfältig und immens. „Betreuungslösungen und gesellschaftliche Offenheit gegenüber dieser Krankheit könnten Angehörige entlasten und ihnen ermöglichen, auch in dieser herausfordernden Situation Lebensqualität zu bewahren“, erklärt Carola Behringer und äußert einen Wunsch: Der Caritasverband sucht dringend weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für den Betreuungsdienst, um Angehörige entlasten zu können. Voraussetzung für diese Aufgabe ist eine Demenzschulung, die in Weil am Rhein und Rheinfelden angeboten wird. Diese findet in Zusammenarbeit mit der AOK vom 5. Februar bis 2. April 2025 an elf Abenden im Quartiers-Café an der August Bauer Straße 3 in Weil am Rhein statt. In Rheinfelden ist die Schulung in der VHS vom 10. März bis 26. Mai 2025 jeweils ab 17 Uhr.

Wer Interesse hat, kann sich an Carola Behringer, Häuslicher Betreuungsdienst für Menschen mit Demenz und Demenzberatung carola.behringer@caritas-loerrach.de, Tel. 07621/92 75 25 oder 0151/61617772, wenden.