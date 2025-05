Kreis Lörrach: Wie die Kandertalbahn Fahrt aufnehmen soll

Der offizielle Personenverkehr zwischen Wollbach und Kandern endete am 31. Dezember 1983. Für den Güterverkehr bis Wollbach war am 1. April 1985 Schluss und die Strecke der Kandertalbahn wurde zum 14. April des selben Jahres formal stillgelegt. Danach übernahm der Zweckverband Kandertalbahn die Infrastruktur, der seit 1986 gemeinsam mit dem Verein der Kandertalbahn – dem Eigentümer der Fahrzeuge – die Museumsbahn betreibt. Ursprünglich am 1. Mai 1895 in Betrieb genommen, fristete die Strecke in den vergangenen Jahrzehnten somit ein Dasein als reine Museumsbahn. Sie ist in ihrer vollen Länge mit allen Stationen erhalten geblieben und lässt die Herzen der Dampflokfans aus nah und fern höherschlagen.