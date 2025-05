Kreis Lörrach: Wie die Polizei Raser ins Visier nimmt

Für mehr Sicherheit sorgen

Solche Unfälle sollen sich nach seinem Willen nicht mehr wiederholen: Seit sechs Wochen gilt ab der Zollanlage ein neues ständiges Tempolimit, betont Schaffhauser, der Schlimmeres verhindern will. So sei bei der Verkehrsbehörde Südwest der Antrag auf die Temporeduzierung gestellt worden, der dann auch umgesetzt wurde. Von der Zollanlage bis zur Anschlussstelle Weil am Rhein gilt seit einigen Wochen ein Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde. Eine Maximalgeschwindigkeit von 120 km/h gilt von der Anschlussstelle Weil bis zum Dreieck Weil am Rhein, wo das Tempolimit dann wieder aufgehoben ist. „Mir wäre ein kompletter Lückenschluss lieber“, sieht Schaffhauser weiteren Handlungsbedarf in Sachen Tempolimit. Man müsse die Leute ja nicht einladen, auf diesem Autobahnabschnitt Spaß zu haben.

Unschuldiger kommt ums Leben

Es seien eben die Einzelfälle, die für schlimme Unfälle sorgten. Die Unfallfahrer gehörten nicht einmal einer bestimmten Gruppe – Stichwort Raser und Autoposer – an. „Das ist dann auch einmal der Familienvater und nicht der junge Wilde, der aufs Gaspedal tritt.“ Dass dann unschuldige Verkehrsteilnehmer ihr Leben verlieren können, zeigt ein Fall vom August 2023, als ein alkoholisierter 31-Jähriger in seinem Porsche mit 240 km/h bei Efringen-Kirchen über die A5 bretterte und dabei in ein vorausfahrendes Auto, das halb so schnell unterwegs war, fuhr.