Kreis Lörrach: Wie ein junger Flüchtling seinen Weg findet

Vom Hauptschulabschluss zur Hochschulreife

Nachdem der Versuch zum Schuljahr 2017/18 am Kant-Gymnasium in Weil am Rhein durchzustarten, wegen noch nicht ausreichenden Deutschkenntnissen aufgegeben werden musste, besuchte Muhammad von 2018 bis 2020 die Gemeinschaftsschule Rheinfelden. Dort legte er den Hauptschulabschluss sowie die Mittlere Reife ab. Darauf folgte der Besuch eines einjährigen, kaufmännischen Berufskollegs an der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen, bevor er 2021 seine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker beim Rheinfelder Medizintechnikhersteller Osypka begann. Den Beruf und die Firma hatte er bei einem einwöchigen Berufspraktikum kennengelernt. Ausbildungsbegleitend nahm er die Möglichkeit an der Lörracher Gewerbeschule wahr, die Zusatzqualifikation Hochschulreife zu erwerben.