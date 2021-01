Kreis Lörrach „Wie ein Sechser im Lotto“

Der Start der lang geplanten Massenimpfung in Deutschland verläuft bisher schleppend, was am Impfstoffmangel liegt. Die erste Lieferung des Landes an das Lörracher KIZ umfasst 195 Ampullen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für die Erst- und Zweitimpfung. Das sind insgesamt 1170 Dosen für einen Zeitraum von zwei Wochen. 60 Prozent davon gehen wiederum an die mobilen Impfteams und 100 Dosen wöchentlich an die Kreiskliniken.

Zukünftige Lieferungen sollen vorerst in dieser Größenordnung bleiben. Die Liefermenge werde mit der „Vorsichtsreserve“ des Landes geplant, wie auf Nachfrage unserer Zeitung zu erfahren war. Und das werde sich in den nächsten drei Monaten wohl kaum ändern, heißt es seitens des Sozialministeriums mit Blick auf das knappe Gut.

Der KIZ-Auftakt sei jedenfalls geglückt, machte Susanne Franke, Leiterin des Kreisimpfzentrums, deutlich. „Wir haben am Vortag einen Probelauf durchgeführt, und auch heute ging alles reibungslos vonstatten.“ Und: Es erschienen tatsächlich nur Impfberechtigte, die einen Termin aufweisen konnten.“ Insgesamt sehe man sich gut aufgestellt, verwies der Allgemeinmediziner Harald Dörr auf ausreichend Personal. Derzeit ist das KIZ freitags und samstags in Betrieb, später soll es zusätzlich alternierend mittwochs und donnerstags öffnen. Angesichts der wenigen Termine sind bislang nur zwei Impfstraßen aktiv. Die Kapazität könne aber mit einem zunehmenden Impfstoffangebot umgehend erweitert werden, betonte die Leiterin. „Wir hoffen, dass wir bald mehr Impfstoff erhalten werden.“

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.kiz-loerrach.de.