Kreis Lörrach: Wie Freiwillige einen Einsatz für die Natur leisten können

Organisiert werden die Aktionen im Rahmen des bundesweiten Freiwilligenprogramms „Ehrensache Natur“, das seit 2021 gemeinsam vom Verband Deutscher Naturparke und Nationalen Naturlandschaften koordiniert wird. Seit 2024 ist der Naturpark Südschwarzwald offiziell Teil des Netzwerks im Freiwilligenprogramm – und damit eine von vielen nationalen Naturlandschaften in Deutschland, in denen sich Menschen tatkräftig für den Schutz der Natur einsetzen können, wie es in einer Mitteilung heißt.

Dabei sind laut Ankündigung keine Vorkenntnisse notwendig: Wer mitanpacken möchte, ist willkommen. Die Tageseinsätze finden in Kooperation mit einer Vielzahl von regionalen Partnern statt. Dazu zählen unter anderem ForstBW, das Naturschutzzentrum Südschwarzwald, die Landesforstverwaltung, das Regierungspräsidium Freiburg, die Hochschwarzwald Tourismus GmbH, der Verein Auerhuhn im Schwarzwald, die Regionale Initiative für Artenvielfalt/NABU Hochschwarzwald sowie das Forstrevier Todtnau.