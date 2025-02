Kreis Lörrach: Wie Hilfeleistungen ankommen

Bernhard Escher (CDU) interessierte sich als Kreisrat vor allem für die Fragen der Finanzierung. Gabriele Weber (SPD) hielt es für sehr wichtig, dass jemand die Familien durch die nicht immer einfachen Wege führt und auf Ansprüche hinweist. Sie schlug das Erstellen eines Atlasses vor. In solchen Situationen sei die ganze Familie in Not und es brauche eine direkte Ansprechpartnerin, meinte auch Margarete Kurfeß (Grüne). Sie wollte zudem wissen, wie zeitaufwändig die einzelnen Beratungsfälle sind.

Tatsächlich hat die Verfahrenslotsin nur eine 80-Prozent-Stelle. Strukturelle Prozesse, die Vernetzung, aber auch Recherchen würden mindestens die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen, erklärte Yonca. In der übrigen Zeit stehe sie für eine Begleitung und Beratung zur Verfügung, gebe Informationen und leiste Hilfe bei der Antragsstellung und dem Formulieren von Bedürfnissen. Wie wird Yonca kontaktiert? Telefonisch oder per E-Mail, sagt sie. Zumeist erfolge der Kontakt zu den Familien direkt, manchmal auch über die Schulen.