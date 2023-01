Kreis Lörrach Wie im Fieber

Auftakt ist am Sonntag, 15. Januar, 16.30 Uhr, in der Reithalle Wenkenhof in Riehen mit Dylan Thomas „Unter dem Milchwald“. Die Geschichte entführt für 24 Stunden in den absurd-komischen Alltag der Bewohner eines walisischen Fischerdorfes. Sie alle tag- und nachtträumen, haben geheime Sehnsüchte, belauschen Selbstgespräche, brechen Briefgeheimnisse und denken sich Giftmorde aus. Ein Gespinst aus banaler Realität, überbordender Lebenslust, prallem Leben und trotziger Schwermut, gelesen von sechs Schauspielern.

Im Burghof wird Vladimir Sorokins „Der Schneesturm“ präsentiert von Vincent Leittersdorf, Hansjürg Müller und Doris Wolters. In Sorokins Roman fallen die Temperaturen ins Bodenlose – die Flocken tanzen waagrecht. Trotzdem macht sich Landarzt Garin mit dem Kutscher Kosma auf den Weg nach Dolgoje, einem Dorf im russischen Nirgendwo, um deren Bewohner gegen eine rätselhafte Krankheit zu impfen. Schon bald verliert das ungleiche Paar den Weg. Jedes Ziel erscheint in der Weite des Landes unerreichbar, und alles Wollen wird vereitelt. In den verschwindenden Konturen begegnen den Reisenden Irrwitzigkeiten, die jetzt selbstverständlich scheinen.