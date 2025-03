Kreis Lörrach: Wie Integration gelingen kann

Für lebendige Demokratie

Thema des Austauschs war auch der Einsatz der Schöpflin Stiftung für eine lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft. Ende Februar hatte sich die Schöpflin Stiftung in einem offenen Brief gemeinsam mit anderen Stiftungen an die Politik gewandt und für den Schutz einer starken Zivilgesellschaft ausgesprochen. In ihrer Förderarbeit unterstützt die Stiftung rund 40 gemeinnützige Organisationen in Deutschland und Europa, die an Lösungen für große gesellschaftliche Herausforderungen unserer Zeit arbeiten. Ebenfalls vorgestellt wurde das 2024 von der Schöpflin Stiftung in Berlin gegründete „Publix“, ein Haus für Journalismus und Öffentlichkeit.