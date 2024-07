Kreis Lörrach: Wie KI den Unterricht verändern wird

Interesse an Fortbildung

Derweil hat die KI längst Einzug an den Schulen gehalten, wie Anja Hanke, ehemalige Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, im Gespräch mit unserer Zeitung darlegt. So nutzen unter anderem Lehrer der Albert-Schweitzer-Schule in Lörrach ab der sechsten Klasse KI zur Erstellung von Arbeitsblättern für den Einsatz im Unterricht, wie die Schule auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Und: „Seitens der Lehrer im Landkreis besteht ein sehr großes Interesse an Fortbildungen.“ Daraus lasse sich schließen, dass sich diese im Bereich KI fit machen und Künstliche Intelligenz im Unterricht einsetzen wollen, erklärt Hanke. Der Fokus liege darauf, wie Lehrer KI zum Vor- und Nachbereiten ihres Unterrichts nutzen können. „Das Thema ist voll in der Lehrkräftefortbildung angekommen.“ Ihre Botschaft: KI kann Lehrer entlasten, ist dieser doch ein geduldiger Assistent, der einem immer und überall zur Seite steht.

So sei KI vielmehr ein Werkzeug, ein Helfer im Unterricht – darin liege eine der großen Chancen. „Wir stecken erst in den Anfängen, da kommt noch eine ganz große Welle auf die Schulen zu“, weiß Hanke. Unterrichten, und was die Schüler an eigenen Aufgaben erledigen, werde sich ihr zufolge grundlegend verändern. Wie konkret? Das bleibe erst einmal abzuwarten, verweist sie auf eine rasante technische Entwicklung. „Es wird Fluch und Segen sein.“