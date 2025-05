Kreis Lörrach: Wie Kinder den Begriff Nachhaltigkeit mit Leben füllen

„Nachhaltigkeit – was ist Nachhaltigkeit?“ Diese Frage soll Schülerin Henrietta beantworten und träumt sich mit ihrem imaginären Freund, dem Kochlöffel „Herr Quassel“, in die Ideenfabrik, wo sie Antworten auf ihre Hausaufgabe findet. Davom handelt das knapp einstündige AOK-Kindertheater, das am Mittwochmorgen in der Hauinger Sporthalle für Grundschüler aufgeführt wurde.