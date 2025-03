Kreis Lörrach: Wie Kinder geschützt werden sollen

Konzept nicht statisch

Das Konzept ist aber nichts Statisches, es wird laufend weiterentwickelt, es gibt auch immer wieder Fortbildungen für die Mitarbeitenden. Auch das Netzwerk, das beteiligt ist, erweitert sich. Zu den Familienzentren Lörrach, Rheinfelden, Schopfheim und Weil am Rhein stießen inzwischen noch das Familienzentrum Oberes Wiesental in Schönau im Schwarzwald sowie die Eltern-Kind-Initiative Müllheim. Mit letzterer arbeitet die Initiative nun auch landkreisübergreifend, eine Zusammenarbeit, die für alle einen Gewinn bringt, wie Gisela Reinhardt, hauptamtlicher Vorstand der Eltern-Kind-Initiative Müllheim, feststellt.

Das Familienzentrum Oberes Wiesental wurde erst vergangenen September eröffnet, entstanden aus einer großen Helferrunde heraus, erzählt Koordinatorin Maria Kockrick. Alle zwei Jahren veranstalten diese gemeinsam einen Fachtag „Kinderschutz in Familienzentren gestalten“, der nun am Samstag, 5. April, von 10 bis 16 Uhr im Meret-Oppenheim-Schulzentrum in Steinen stattfindet. Eröffnet wird er mit einem Vortrag von Jörg Maywald, Professor für Kinderrechte und Kinderschutz an der Fachhochschule Potsdam. Nach dem Mittagessen geht es dann in die Praxis: In sieben parallelen Workshops geht es darum, wie das Kinderschutzkonzept in der täglichen Arbeit umgesetzt werden kann.