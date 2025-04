Kreis Lörrach: Wie Müttern in Krisen geholfen wird

Fälle schockieren die Öffentlichkeit

Die Fälle schockieren auch deshalb, weil es mit der Babyklappe am St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach andere Möglichkeiten gibt, wenn sich Mütter in Krisensituationen befinden. So war das in Steinen aufgefundene tote Mädchen wohl keine Totgeburt.

„Die jüngsten Ereignisse, bei denen tote Babys aufgefunden wurden, haben uns zutiefst betroffen und traurig gemacht. Solche Vorfälle rufen uns in Erinnerung, wie wichtig es ist, in schwierigen und belastenden Situationen Unterstützung zu bieten und auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen“, erklären die Schwangerschaftsberatungsstellen im Landkreis in einer gemeinsamen Stellungnahme. Als Schwangerenberatungsstellen stehe man Frauen in allen Lebenslagen zur Seite und biete Hilfe in Krisensituationen. „Gerade in Momenten der Unsicherheit und Verzweiflung ist es für schwangere Frauen von entscheidender Bedeutung, eine vertrauensvolle Anlaufstelle zu finden, die sie ohne Vorurteile und Druck unterstützt“, heißt es weiter. Anlaufstellen wie die Schwangerenberatungsstellen der Diakonie, Caritas, Pro Familia sowie des Gesundheitsamtes stehen Frauen in schwierigen Entscheidungssituationen zur Seite. Sie bieten umfassende Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten – ob Unterstützung während der Schwangerschaft, nach der Geburt bis zum dritten Lebensjahr, in Form von sozialen und finanziellen Hilfen oder weiterführende Beratungsangebote wie zum Beispiel die „Frühen Hilfen“ des Landkreises Lörrach.