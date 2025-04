Kreis Lörrach: Wie Senioren im gewohnten Umfeld bleiben können

Deshalb fordert SPD-Wohnpolitiker Jonas Hoffmann mehr altersgerechten Wohnraum in kleinen und mittelgroßen Städten und Gemeinden. Das würde vielen älteren Menschen ermöglichen, im bekannten Umfeld zu bleiben, näher an Einrichtungen der Grundversorgung zu sein und dabei in passgenaueren Behausungen zu leben. Freigewordene Häuser und große Wohnungen könnten dann von mehrköpfigen Haushalten bezogen werden.

Angebote werden gut angenommen

Mit Blick auf zentral gelegene Angebote wie in Schopfheim, Lörrach oder Steinen sagt Hoffmann: „Wo Wohnraum für Ältere vorhanden ist, wird er gut angenommen. Die Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen ist hoch und wird auch in den nächsten Jahren nicht nachlassen.“ Er lobt Vorhaben wie in Rümmingen, wo im Ortskern entsprechende Wohnungen gebaut und flankierend Versorgungs- und Begegnungsangebote geschaffen werden. „Gerade in kleineren Gemeinden und Kleinstädten braucht es solche Angebote. Wenn ich alt bin, will ich in meinem gewohnten Umfeld leben bleiben und nicht in die nächste Stadt ziehen müssen. Barrierefreier, bezahlbarer Wohnraum im Ortskern ist der am meisten benötigte Wohnraum und muss vom Land zuerst gefördert werden“, ist Hoffmann überzeugt.