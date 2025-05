Der Trassenabschnitt zwischen Schopfheim und Zell der S 6 ist nach Reparaturarbeiten schon wieder betroffen. Grund ist ein Gleislagefehler beim Bahnhof Hausen-Raitbach.

Der eingerichtete Busersatzverkehr fährt im 30-Minuten-Takt. Reisende würden über alle Kanäle über den Zugausfall informiert, so König weiter. Zudem wurden Ansagen an den Stationen samt Anzeigeschriften getätigt und es waren zeitweise Reisendenlenker in Schopfheim im Einsatz.