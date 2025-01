Kreis Lörrach: Wiedmann fordert Verbot der AfD

Das Rechercheportal Correctiv hat vergangene Woche erneut über ein Treffen von AfD-Funktionären berichtet. Dieses Mal in Zusammenarbeit mit der schweizerischen rechtsextremen Gruppe „Junge Tat“ und Personen aus dem in Deutschland verbotenen „Blood and Honour“-Netzwerk, schreibt Julian Wiedmann, SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim, in einer Mitteilung. Die konspirative „Schleusung“ von Teilnehmern von einem Parkplatz zum Veranstaltungsort in Kloten, nahe des Flughafens Zürich, wurde laut dem Bericht durch einen ehemaligen Kommunalwahlkandidaten der AfD Lörrach durchgeführt.

Wiedmann: „Wegschauen geht nicht mehr“