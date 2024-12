Die SPD im Wahlkreis Lörrach-Müllheim hat ihren Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 nominiert: Auf Julian Wiedmann entfielen im zweiten Wahlgang, in dem er gegen Leon Intveen antrat, 50 Stimmen. Intveen erhielt 34 Stimmen. Kevin Baumgartner kam beim ersten Urnengang auf 21 Voten. Wiedmann ist unter anderem stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender und Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Geboren in Rheinfelden setzt er sich eigenen Angaben zufolge in seiner Arbeit als Gewerkschaftssekretär gemeinsam mit Beschäftigten für eine faire Arbeitswelt ein. Wir berichten noch ausführlich.